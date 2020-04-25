В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?
Цвет ваз вдоль проспекта Независимости, от Белгосцирка до парка Горького, не обсуждал только ленивый.
Казалось, минчане разделились на две части. Желтые вазы одних раздражали и даже бесили, другим нравились именно такого насыщенного цвета.
Некоторым минчанам нравился именно такой насыщенный цвет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Глас части народа, наконец, услышан.
Но вот вопрос: оценят ли по достоинству минчане новый, белый, цвет ваз? Не покажется ли он им слишком пресным и неактуальным? Не захотят ли они более ярких оттенков на так полюбившихся за годы обсуждения вазах?
Но вот вопрос: оценят ли по достоинству минчане новый, белый, цвет ваз?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хоть и пандемия коронавируса бушует вовсю, но ведь и весну пока никто не отменял. А настроения весной, сами знаете, бывают разные…
Может, надо было оставить вазы желто-белыми?..Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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