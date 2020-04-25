2020-04-25T19:04:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?

Год назад желтые вазы на минском проспекте Независимости планировали перекрасить в серый и зеленый, потом - в светло-бежевый
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Цвет ваз вдоль проспекта Независимости, от Белгосцирка до парка Горького, не обсуждал только ленивый.

Казалось, минчане разделились на две части. Желтые вазы одних раздражали и даже бесили, другим нравились именно такого насыщенного цвета.

Некоторым минчанам нравился именно такой насыщенный цвет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторым минчанам нравился именно такой насыщенный цвет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глас части народа, наконец, услышан.

Но вот вопрос: оценят ли по достоинству минчане новый, белый, цвет ваз? Не покажется ли он им слишком пресным и неактуальным? Не захотят ли они более ярких оттенков на так полюбившихся за годы обсуждения вазах?

Но вот вопрос: оценят ли по достоинству минчане новый, белый, цвет ваз? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но вот вопрос: оценят ли по достоинству минчане новый, белый, цвет ваз?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хоть и пандемия коронавируса бушует вовсю, но ведь и весну пока никто не отменял. А настроения весной, сами знаете, бывают разные…

Может, надо было оставить вазы желто-белыми?.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Может, надо было оставить вазы желто-белыми?..Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В Минске возле Белгосцирка желтые вазы, наконец, перекрасили. Понравится ли новый цвет минчанам?
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