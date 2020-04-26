2020-04-26T09:59:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь самолетом доставили гуманитарную помощь из Китая: респираторы, реагенты для тестов, лекарства

Груз сопровождал замминистра МЧС Анатолий Долговцев
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В самолете -респираторы, лекарства, средства для дезинфекции и другие принадлежности для мдеиков. Фото: МЧСВ самолете -респираторы, лекарства, средства для дезинфекции и другие принадлежности для мдеиков. Фото: МЧС
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Очередная партия китайской гуманитарки прибыла в Беларусь в ночь на 26 апреля. Ее доставили грузовым самолетом Boeing 747 авиакомпании «Трансавиаэкспорт». Более 50 тонн важных для белорусского здравоохранения принадлежностей собрали китайские и белорусские компании.

Все области страны получат респираторы KN95, которые закупила компания Wargaming - это всего 330 тысяч хирургических масок. Еще 200 тысяч респираторов - от «Энерго-Оил». И еще 300 тысяч респираторов этим самолетом доставила «Белмедтехника». То есть всего в распоряжение белорусских медиков попадет 830 тысяч защитных масок.

Курсанты МЧС разгружают груз. Фото: Минздрав

Курсанты МЧС разгружают груз. Фото: Минздрав

Медикаменты, прибывшие в страну, были выбраны в соответствии с запросами, - уточняют в Минздраве. - Также на борту самолета - различные средства защиты, лекарственные и дизенфицирующие средства, предназначенные для белорусской системы здравоохранения и отдельных регионов от различных предприятий и компаний.

В Минздраве также напомнили, что Беларусь стала первой страной, которая отправила гуманитарную помощь в Китай, когда там разгорелась эпидемия коронавируса.

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