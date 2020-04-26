Белорусы на субботнике заработали 8, 7 млн рублей

В нем участовали 2,3 миллиона человек

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– Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Всего собрано и перечислено порядка Br8,7 млн, - сообщил заместитель вице-премьер Владимир Кухарев.

Как и было утверждено ранее, половина от этой суммы достанется облисполкомам и Мингорисполкому. Деньги пойдут на благоустройство, подготовку загородных детских лагерей к сезону. Другая половина будет перечислена Минфину, который в равных долях распределит средства между Национальным художественным музеем и распорядителем финансов, которые пойдут на реконструкцию комплекса в Светлогорском районе на месте сожженной деревни Ола.

В субботнике участвовали представители власти. Лукашенко высаживал лес на Полесье, премьер-министр Сергей Румас со своими заместителями и сотрудниками аппарата Совмина занимался лесопосадками в Копыльском районе, уточняет belta.by.

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