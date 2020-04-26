26 апреля - годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: она случилась 34 года назад

Лукашенко в этот день посещает Наровлянский район

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Президент Беларуси в годовщину аварии на ЧАЭС посещает Гомельскую область. В воскресенье 26 апреля он побывает в Наровлянском районе.

Главу государства интересует, как восстанавливаются и развиваются районы, пострадавшие от радиационного загрязнения. Лукашенко планирует посетить совхоз-комбинат «Заря», которое занимается комбикормами, мясом скота и птицы, молоком.

Также президент побывает в деревне Завойть. Там по проекту Светлогорского домостроительного комбината построены жилые дома, деньги на которые выделил Гомельский облисполком в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС.

В Гомельской области в 19 из 21 районов есть зоны радиоактивного загрязнения. Почти 82% населения области - это пострадавшие от последствий катастрофы.

34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС.На кадрах, снятых спустя 34 года после аварии, можно увидеть Новый безопасный конфайнмент, а также другие сооружения АЭС. Теперь вся территория станции относится к Зоне отчуждения, как и 30 километров вокруг нее, в том числе Припять.

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