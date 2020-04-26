2020-04-26T12:03:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Чартерный рейс «Белавиа» вернул из Гоа на родину 85 граждан Беларуси

Всего на борту было 178 человек - также граждане России, Украины, Литвы и других стран
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Из Индии вывезли белорусских туристов.Из Индии вывезли белорусских туристов.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Самолет «Белавиа» Boeing-737 сел в Национальном аэропорту Минск после 3 ночи 26 апреля. Пассажиров рейса в зоне прилета в Минске проверили тепловизорами.

Как уточняет белорусский МИД, на борту было 178 пассажиров.

– Это 85 наших соотечественников, а также граждане России, Украины, Литвы, Латвии, Австрии, Армении, Грузии, Молдовы, - передает МИД.

Эти туристы из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса и отменой рейсов не могли добраться домой другим способом. Белорусские дипломаты в сотрудничестве с другими структурами организовали для них эвакуацию. Эта работа продолжается, добавляют в министерстве.

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