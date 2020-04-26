Отпуска в Италии не будет: страна останется закрытой для иностранных туристов до конца года

Путешествие в Италию в этом году осуществить вряд ли получится. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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– Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и выбора отдельных государств. В понедельник состоится встреча министров ЕС. Проблемы и желание путешествовать одинаковы для всех, но в этом году международного туризма не будет, - прокомментировал итальянской газете La Repubblica министр Дарио Франческини.

Министр рассказал также, что туризм - одна из самых пострадавших сфер из-за коронавируса в Италии. Чтобы поддержать ее, министерство разработало программу «Путешествие в Италию» для самих же итальянцев - власти намерены стимулировать внутренний туризм. В сезон летних отпусков правительство предложит итальянцам специальные бонусы.

В мае в Италии начнут открываться музеи и туристические объекты. Одними из первых начнут принимать туристов Колизей и Помпеи. Правда, все учреждения обязывает требование соблюдать меры предосторожности. Карантин в стране начнут постепенно ослаблять с 4 мая.

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