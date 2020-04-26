Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля 2020 года: 873 новых случая, 72 смерти

Последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси в воскресенье 26 апреля опубликовало сообщение с новыми данными о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Выздоровели и выписаны 1695 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это на 122 человека больше, чем день назад.

За сутки умерли 5 человек с COVID-19. По состоянию 26 апреля зарегистрировано 72 новых смертельных случая.

Зарегистрировано 10 463 случая заболевания коронавирусом. Это на 873 больше в сравнении с вчерашним днем и составляет 7,1% от протестированных.

Проведено 147 525 тестов на коронавирус.

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