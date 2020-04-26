2020-04-26T14:00:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад»

Президент пообщался с жителями Наровлянского района и высказался про коронавирус
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко с рабочей поездкой отправился в Наровлянский район. Фото: belta.byЛукашенко с рабочей поездкой отправился в Наровлянский район. Фото: belta.by
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В годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС президент посетил Гомельскую область. На встрече с жителями Наровлянского района он говорил про пандемию.

– Заболел, начинается что-то там - немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя, - сказал Александр Лукашенко в своем выступлении.

Он также призвал не поддаваться панике, потому что она только осложняет болезни.

– Переживем и это. Надо думать о будущем, - наставляет президент. - Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад.

Говоря в целом о пандемии в мире, Лукашенко отметил, что он намеренно принял решение не останавливать экономику.

– Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать, - цитирует президента belta.by.

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