Из-за короткого замыкания произошло два пожара в Минске

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В выходные в Минске из-за короткого замыкания пожар произошел в доме и в трехкомнатной квартире.

Так, в доме по улице Червякова, 23 произошел пожар в кухне трехкомнатной квартиры. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в тостере «Тефаль», сообщает МЧС.

А в доме по улице Зацень, 10а произошло загорание деревянной обрешетки кровли. Здесь тоже предполагают, что виной всему стало короткое замыкание электропроводки.