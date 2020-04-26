2020-04-26T14:33:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за короткого замыкания произошло два пожара в Минске

На место происшествия выехало МЧС
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Фото: grodno.mchs.gov.by. Фото носит иллюстративный характер.Фото: grodno.mchs.gov.by. Фото носит иллюстративный характер.
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В выходные в Минске из-за короткого замыкания пожар произошел в доме и в трехкомнатной квартире.

Так, в доме по улице Червякова, 23 произошел пожар в кухне трехкомнатной квартиры. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в тостере «Тефаль», сообщает МЧС.

А в доме по улице Зацень, 10а произошло загорание деревянной обрешетки кровли. Здесь тоже предполагают, что виной всему стало короткое замыкание электропроводки.

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