Лукашенко жители Наровлянского района подарили картину: президент захотел повесить ее у себя дома

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26 апреля, в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, президент посетил Гомельскую область и пообщался с жителями Наровлянского района, которые вручили ему памятные сувениры. Среди этих подарков была картина с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле, которая является символа города. К слову, старинная усадьба сохранилась, но нуждается в реконструкции.

- Картину повесим дома, - цитирует президента belta.by.

Еще главе страны вручили корзину с продукцией предприятия "Красного мозырянина", которое находится в Наровли.

По словам Лукашенко, иногда он ест мозырскую пастилу.