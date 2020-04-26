2020-04-26T17:18:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Брестчане снова вышли на протест против строительства аккумуляторного завода: задержан активист

В этот раз собралось около 250 человек
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Брестчане выходят на уличные протесты против завода с марта 2018 года. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.byБрестчане выходят на уличные протесты против завода с марта 2018 года. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 26 апреля, на площади Ленина в Бресте собрались противники строительства аккумуляторного завода. Напомним, завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов построили в свободной экономической зоне за городом. И местные жители выходят на уличные протесты против завода с марта 2018-го. В этот раз собралось около 250 человек.

К слову, люди были в медицинских масках и старались соблюдать дистанцию. Как позже стало известно, в Бресте задержали противника строительства аккумуляторного завода Михаила Галузо, сообщает БелаПАН.

По словам правозащитника Романа Кисляка, его задержали милиционеры примерно в 12.50 недалеко от площади Ленина. Предположительно известно, что на него составляют административный протокол за расклеивание листовок в поддержку арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода, а также листовок о вреде свинца.

Как ранее писала "Комсомолка", завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам. Но участники уличных протестов говорят, что сдаваться не собираются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На уступки шли, льготы давали, а завод не работает»: суд обязал аккумуляторный завод вернуть Брестскому облисполкому 5,7 млн рублей

«Позволит привнести вклад в экономику страны»: на аккумуляторном заводе под Брестом рассказали, зачем он нужен

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода на 27 апреля: днем по юго-западу воздух прогреется до +17!
Министр образования: «Обсуждаем возможность смещения сроков вступительной кампании»
Минздрав объяснил, почему студентов БНТУ, у которых подтвердился коронавирус, переводят в общежитие №17
Женщину, которая выбросила из окна девятимесячного ребенка, приговорили к 13 годам
«Надо комендантский час - введем комендантский час»: Лукашенко рассказал, нужен ли в Беларуси карантин
Брестчане снова вышли на протест против строительства аккумуляторного завода: задержан активист
Лукашенко жители Наровлянского района подарили картину: президент захотел повесить ее у себя дома
Из-за короткого замыкания произошло два пожара в Минске
Лукашенко: «Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 апреля 2020 года: 873 новых случая, 72 смерти