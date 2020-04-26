Брестчане снова вышли на протест против строительства аккумуляторного завода: задержан активист

Брестчане выходят на уличные протесты против завода с марта 2018 года. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by

В этот раз собралось около 250 человек

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В это воскресенье, 26 апреля, на площади Ленина в Бресте собрались противники строительства аккумуляторного завода. Напомним, завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов построили в свободной экономической зоне за городом. И местные жители выходят на уличные протесты против завода с марта 2018-го. В этот раз собралось около 250 человек.

К слову, люди были в медицинских масках и старались соблюдать дистанцию. Как позже стало известно, в Бресте задержали противника строительства аккумуляторного завода Михаила Галузо, сообщает БелаПАН.

По словам правозащитника Романа Кисляка, его задержали милиционеры примерно в 12.50 недалеко от площади Ленина. Предположительно известно, что на него составляют административный протокол за расклеивание листовок в поддержку арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода, а также листовок о вреде свинца.

Как ранее писала "Комсомолка", завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам. Но участники уличных протестов говорят, что сдаваться не собираются.

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