«Надо комендантский час - введем комендантский час»: Лукашенко рассказал, нужен ли в Беларуси карантин

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Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

- Мною было принято решение - действовать сообразно обстановке. Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо комендантский час - введем комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо, - цитирует слова президента Телеграм-канал "Пул Первого". - Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой-сякой! Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства.

По словам Лукашенко, на Пасху люди ходили в церковь, и он в том числе.

- На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя.

Напомним, в это воскресенье, 26 апреля, президент посетил Гомельскую область. Во время своего рабочего визита он пообщался с жителями Наровлянского района о коронавирусе. Лукашенко сказал, что надо думать о том, "что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия".

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