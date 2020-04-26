Женщину, которая выбросила из окна девятимесячного ребенка, приговорили к 13 годам

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Также женщина будет лечиться от хронического алкоголизма

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Могилевский областной суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года выбросила грудничка из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

В момент совершения преступления обвиняемая была нетрезвой. Известно, что малыш был обнаружен прохожими, после чего его доставили в больницу.

Как сообщает Верховный суд, "обвиняемая признана виновной в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии в условиях общего режима. Также женщина будет лечиться от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.