2020-04-26T17:52:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщину, которая выбросила из окна девятимесячного ребенка, приговорили к 13 годам

Также женщина будет лечиться от хронического алкоголизма
Евгения ПОПКО
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Приговор в законную силу еще не вступил.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Могилевский областной суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года выбросила грудничка из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

В момент совершения преступления обвиняемая была нетрезвой. Известно, что малыш был обнаружен прохожими, после чего его доставили в больницу.

Как сообщает Верховный суд, "обвиняемая признана виновной в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии в условиях общего режима. Также женщина будет лечиться от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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