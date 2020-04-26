2020-04-26T18:53:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав объяснил, почему студентов БНТУ, у которых подтвердился коронавирус, переводят в общежитие №17

Студентам же, которые ранее проживали в этом общежитии, обещают предоставить жилье
Евгения ПОПКО
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Студентам БНТУ, которые проживали в общежитии №17, должны предоставить жилье.Студентам БНТУ, которые проживали в общежитии №17, должны предоставить жилье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Среди студентов БНТУ, проживающих в общежитии №6, что на улице Я. Коласа, зарегистрированы случаи инфекции COVID-19. Как сообщает Минздрав в своем Телеграм-канале, были установлены контактные лица, а также проведена дезинфекция в общежитии. У контактных лиц также будут взяты тесты на COVID-19.

Также Минздрав сообщает, что студентов, у которых подтвердился коронавирус, перевели в общежитие №17, так как в общежитии №6 нельзя обеспечить полную самоизоляцию "в связи с архитектурно-планировочными решениями (общие душевые, санитарные узлы, кухни".

- Руководством университета, совместно с представителями санэпидслужбы, принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты.

Если же у кого-то проявятся клинические признаки болезни, то студента госпитализируют.

Между тем Минздрав, ссылаясь на сайт БНТУ, сообщает, что студентам, которые проживали в общежитии №17, предоставят жилье в другом общежитии. Для этого нужно обратиться в студенческий городок.

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