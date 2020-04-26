2020-04-26T19:23:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования: «Обсуждаем возможность смещения сроков вступительной кампании»

Игорь Карпенко говорит, что ЦТ пройдет в стандартном формате, но в аудиториях будет меньше людей, а регистрацию на тестирование планируют упростить
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр образования Игорь КарпенкоМинистр образования Игорь КарпенкоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Министр образования Игорь Карпенко рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1" о том, как пройдет ЦТ и выпускные экзамены в условиях пандемии.

- Хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений, - прокомментировал вопрос о ЦТ Игорь Карпенко. - Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование. В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае пока будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается.

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