Погода на 27 апреля: днем по юго-западу воздух прогреется до +17!

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В предстоящий понедельник, 27 апреля, ожидаются кратковременные дожди. При этом опасных метереологических явлений не предвидится. Днем 27 апреля ожидается от +9 до +15, а по юго-западу до +17, сообщает Белгидромет. В Бресте днем воздух прогреется до +17, в Гродно будет до +16, в Витебске и Могилеве до +12, а в Гомеле до +14. В Минске днем до +13.