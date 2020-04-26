2020-04-26T19:24:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 27 апреля: днем по юго-западу воздух прогреется до +17!

А в Витебске и Могилеве столбик термометра покажет до +12
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Беларуси уже зацвели деревья.В Беларуси уже зацвели деревья.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В предстоящий понедельник, 27 апреля, ожидаются кратковременные дожди. При этом опасных метереологических явлений не предвидится. Днем 27 апреля ожидается от +9 до +15, а по юго-западу до +17, сообщает Белгидромет. В Бресте днем воздух прогреется до +17, в Гродно будет до +16, в Витебске и Могилеве до +12, а в Гомеле до +14. В Минске днем до +13.

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