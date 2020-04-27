2020-04-27T17:40:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Бангкок - Амстердам - Минск - Гомель: украинской паре пришлось добираться домой через Беларусь

Тайцы помогали с едой, раздавали бесплатные продуктовые наборы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Украинской паре пришлось добираться домой из Таиланда через БеларусьУкраинской паре пришлось добираться домой из Таиланда через БеларусьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Украинцы Антон и Оксана в конце прошлого года решили поехать на зимовку в юго-восточную Азию - в то время не было никаких разговоров ни про какие вирусы.

- Где-то в конце января мы решили, что с марта осядем в Таиланде. Определились с датой отлета домой, купили билеты в Европу - тогда еще она отлично себя чувствовала. А оттуда уже планировали в Украину, - рассказывают KP.BY молодые супруги.

В начале марта они приехали в Таиланд, а уже в середине марта президент Зеленский заявил о планируемом закрытии границ.

- В то время мы не могли позволить себе вылететь домой финансово. Единственный эвакуационный рейс в конце марта пропустили. Ждали другие спецрейсы, - продолжают украинцы. - Весь карантинный период мы пробыли в Бангкоке. Никакого негатива с местным населением не было. Наоборот, чувствовали поддержку со стороны тайцев. Многие из них помогали иностранцам с едой, раздавали бесплатные продуктовые наборы.

К счастью, у пары еще был запас денег, и арендатор пошел навстречу - снизил стоимость оплаты за квартиру. Таиланд автоматически продлил визы.

- Улетели мы только 24 апреля - так и не дождавшись спецрейса. Единственная возможность вернуться в Украину, которую мы нашли, - через Амстердам, поскольку там разрешили транзит иностранцев. Оттуда в Минск - потому что только в Беларуси, из ближайших соседей Украины, есть возможность въехать в страну и выехать, - говорит Антон.

Правда, попасть из Минска в Украину тоже оказалось непросто - транспорт-то не ходит. И пешком переходить границу запретили. Поэтому украинцам пришлось ехать в Гомель, отсюда добираться до границы, переходить пешком белорусский пункт пропуска, а на нейтральной зоне ловить дальнобойщиков, чтобы подсесть к ним.

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