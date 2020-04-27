2020-04-27T09:52:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Медикам, работающим с COVID-19, выплатят от 600 до 5 тыс. рублей в случае болезни, инвалидности или смерти

За смерть медработника от коронавируса его семья получит 5 тыс. рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Медикам пообещали страховые выплатыМедикам пообещали страховые выплатыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси анонсировали выплаты медикам из специального профсоюзного фонда страхования. Ожидается, что медики, которые работают с ковид-пациентами, получат от 600 до 5 тыс. рублей «так называемой страховки», заявила зампред Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

- Это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители «скорой», и остальные, - рассказала Манкевич в эфире телеканала СТВ. - Кто уходит на больничный из-за того, что заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда.

Более высокие выплаты обещают медработникам, по которым серьезно ударит COVID-19. Например, если кто-то из медиков получит из-за коронавируса инвалидность.

- В случае гибели медработника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5 тыс. рублей семье этого человека, - заявила Манкевич.

По словам зампреда ФПБ, фонд сформирован из отчислений всех отраслевых профсоюзов, а также из пожертвований частных лиц.

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