Медикам, работающим с COVID-19, выплатят от 600 до 5 тыс. рублей в случае болезни, инвалидности или смерти

За смерть медработника от коронавируса его семья получит 5 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Беларуси анонсировали выплаты медикам из специального профсоюзного фонда страхования. Ожидается, что медики, которые работают с ковид-пациентами, получат от 600 до 5 тыс. рублей «так называемой страховки», заявила зампред Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

- Это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители «скорой», и остальные, - рассказала Манкевич в эфире телеканала СТВ. - Кто уходит на больничный из-за того, что заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда.

Более высокие выплаты обещают медработникам, по которым серьезно ударит COVID-19. Например, если кто-то из медиков получит из-за коронавируса инвалидность.

- В случае гибели медработника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5 тыс. рублей семье этого человека, - заявила Манкевич.

По словам зампреда ФПБ, фонд сформирован из отчислений всех отраслевых профсоюзов, а также из пожертвований частных лиц.