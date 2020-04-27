Медикам, работающим с COVID-19, выплатят от 600 до 5 тыс. рублей в случае болезни, инвалидности или смерти
В Беларуси анонсировали выплаты медикам из специального профсоюзного фонда страхования. Ожидается, что медики, которые работают с ковид-пациентами, получат от 600 до 5 тыс. рублей «так называемой страховки», заявила зампред Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.
- Это не только врачи, это и средний медицинский персонал, и водители «скорой», и остальные, - рассказала Манкевич в эфире телеканала СТВ. - Кто уходит на больничный из-за того, что заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать 600 рублей из этого фонда.
Более высокие выплаты обещают медработникам, по которым серьезно ударит COVID-19. Например, если кто-то из медиков получит из-за коронавируса инвалидность.
- В случае гибели медработника или человека, который был связан, помогал, оказывал помощь, то уже порядка 5 тыс. рублей семье этого человека, - заявила Манкевич.
По словам зампреда ФПБ, фонд сформирован из отчислений всех отраслевых профсоюзов, а также из пожертвований частных лиц.