2020-04-27T10:53:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами

Пришлось вызывать спасателей и скорую помощь
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами. Фото: МЧСВ Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами. Фото: МЧС
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Вечером в воскресенье, 26 апреля, борисовских спасателей попросили о помощи: в бетонных плитах застряла рука 13-летней девочки. Это произошло на улице Ватутина райцентра.

- Ребенок засунул руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, обратно вытянуть руку девочке не удалось, - сообщает МЧС Беларуси.

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента освободили руку ребенка. Прибывшие медики осмотрели школьницу, диагностировали ампутацию ногтевой фаланги, ушибы и доставили ребенка в больницу.

Госпитализировать девочку не пришлось - после оказания помощи медики отпустили пострадавшую домой для амбулаторного лечения, добавили в МЧС.

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В Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами
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