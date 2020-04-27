КП Беларусь
В Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами
Пришлось вызывать спасателей и скорую помощь
В Борисове 13-летней школьнице зажало руку между плитами. Фото: МЧС
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Вечером в воскресенье, 26 апреля, борисовских спасателей попросили о помощи: в бетонных плитах застряла рука 13-летней девочки. Это произошло на улице Ватутина райцентра.
- Ребенок засунул руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, обратно вытянуть руку девочке не удалось, - сообщает МЧС Беларуси.
Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента освободили руку ребенка. Прибывшие медики осмотрели школьницу, диагностировали ампутацию ногтевой фаланги, ушибы и доставили ребенка в больницу.
Госпитализировать девочку не пришлось - после оказания помощи медики отпустили пострадавшую домой для амбулаторного лечения, добавили в МЧС.