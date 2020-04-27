2020-04-27T11:29:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Люблю грозу в начале мая: со среды 29 апреля в Беларуси начнутся дожди

В выходные в Минске потеплеет до плюс 16-18 градусов
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси начнутся дожди и грозыВ Беларуси начнутся дожди и грозыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Во вторник, 28 апреля, в Беларуси будет еще сухо - осадков не ожидается. А со среды синоптики прогнозируют долгожданные дожди, которые спасут растения на полях и огородах от гибели. Также прогнозируются грозы.

С четверга как минимум по воскресенье, включая очередные длинные выходные 1-3 мая, местами по стране задождит круглые сутки. На юге республики не обойдется и без грозы в начале мая - как в стихотворении Тютчева. Ночи станут заметно теплее, дневная температура воздуха составит от 7 до 19 градусов с плюсом.

В Минске уже с утра среды Белгидромет прогнозирует сплошную облачность и дождь. Осадки продлятся и в четверг, температура воздуха днем - плюс 7-9 градусов. В пятницу в столице осадков не ожидается, потеплеет до плюс 11-13 градусов.

В выходные будет еще теплее: в субботу, 2 мая, плюс 16-18 градусов, дожди возобновятся, передают синоптики, но без гроз.

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