В ДТП понадобилась помощь спасателей. В Витебском районе Mitsubishi столкнулся с грузовиком

На «101» Витебского районного отдела МЧС от мужчины поступило сообщение о том, что на автодороге М-3 возле деревни Песчанка грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

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На «101» Витебского районного отдела МЧС от мужчины поступило сообщение о том, что на автодороге М-3 возле деревни Песчанка грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает https://mchs.gov.by/, 26 апреля, в результате ДТП на автодороге М-3 возле деревни Песчанка в легковом автомобиле оказался заблокирован водитель. Когда к месту вызова прибыло подразделение МЧС, выяснилось, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Mitsubishi» с «Газелью».

Помимо водителя в автомобиле находилось ещё двое пассажиров - мужчина и женщина. Они покинули его самостоятельно. Всё же после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницу. При помощи специального аварийно-спасательного инструмента Работники МЧС освободили водителя. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела его, и также доставила в больницу.