2020-04-27T12:26:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 апреля 2020 года: 826 новых случаев, 75 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 апреля 2020 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выздоровели и выписаны 1740 пациентовВыздоровели и выписаны 1740 пациентовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля. За сутки прибавилось 826 новых выявленных случаев заражения.

- Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов, - сообщает Минздрав в своем Telegram-канале. - За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также по данным на 27 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено 153 тыс.845 тестов.

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