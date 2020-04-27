«Пик придется на эту неделю». Математик сделал прогноз о заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Ученый предполагает, что всего в стране выявят около 40 тыс. зараженных коронавирусом

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На основании анализа статистики по заболеваемости коронавирусом в Беларуси член-корреспондент НАН, доктор физико-математических наук Павел Гринчук сделал прогноз о динамике заболеваемости COVID-19 на весну-лето 2020 года. Препринт, то есть, еще не прошедшая рецензирование работа, опубликована на сайте preprints.ru.

По прогнозным расчетам математика, пик заболеваемости придется уже на эту неделю, а после 4 мая начнется постепенный спад. Но он будет продолжаться все лето, и только к концу июля Беларусь выйдет на 100 заболевших в день. Напомним, на 27 апреля, по официальной статистике, было выявлено 826 новых случаев COVID-19.

Всего, по прогнозам ученого, а Беларуси выявят около 38-40 тыс. зараженных коронавирусом - к октябрю 2020 года.

Ученый предполагает, что пик придется на 1-4 мая. Фото: скриншот preprints.ru

- На основании близкого значения параметров, можно сделать предварительный вывод о том, что динамика заболеваемости коронавирусом в Беларуси в целом схожа с динамикой распространения этого заболевания в других странах и не демонстрирует каких-то кардинальных отличий, - пишет автор.

Он надеется, что его прогноз даст дополнительную информацию анализа ситуации и принятия решений для специалистов-эпидемиологов.

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