2020-04-27T17:51:32+03:00
Общество
КП Беларусь

За отставку министра образования: белорусы создали новую петицию

Инициаторы кампании считают, что Игорь Карпенко не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса.
Сергей Диндиков
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Игорь КарпенкоИгорь Карпенко
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По информации сайта "Удобный город", к чиновнику по многим пунктам есть претензии. Например, он не смог организовать дистанционное обучение для учеников и студентов, не смог обеспечить безопасность лиц, наиболее подверженных влиянию коронавируса. Это те самые учителя и преподаватели, которым за 60.

По мнению инициаторов кампании, из-из политики Министерства образования в 2 раза возросла нагрузка на учителей, которым приходится учить тех учеников, которые пришли на занятия утром, а вечером проверять классную и домашнюю работу тех, кто выполняет задания дома. Зарплата при этом остается на прежнем уровне.

Кроме того, по мнению авторов петиции, Минобр не имеет четкой позиции относительно организации образовательного процесса, и его действия напоминают шатания. Непонятны и действия с аттестацией школьников. Инструкция проводить ее за три четверти со сложением средних баллов трех четвертей и делением этих баллов на четыре (для тех, кто не ходит в школу в четвертой четверти из-за самоизоляции) авторы петиции считают дискриминацией в отношении к школьникам. По их мнению, это сделано, чтобы подтолкнуть родителей отправлять учеников на занятия.

Еще, по данным авторов петиции, Министерство образования не поверило в технические возможности дистанционщиков и не организовывало выдачу необходимого оборудования тем, кто имеет в этом потребность, а также не предприняло попытку организовать для них бесплатный интернет.

Напомним, что в воскресенье, 26 апреля, в телеэфире министр образования Игорь Карпенко заявил, что министерство рассчитывает завершить работу по организации удаленного обучения школьников до конца года.

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