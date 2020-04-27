За получение взятки в размере 4500 долларов США задержан директор завода «Кореличи-лен» Сергей Тур

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По информации tut.by, руководитель предприятия пытался получить 4,5 тыс. долларов от представителя голландской компании за решение вопроса о закупке семян льна.

Уточняется, что Сергея Тура сотрудники Гродненского управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали еще 17 апреля в Минске.

Кстати, в прошлом году президент Александр Лукашенко уже посещал этот завод и остался доволен его работой. Поручил даже перенести опыт завода на другие предприятия отрасли.