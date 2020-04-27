Белорусская железная дорога проведет акцию «Поздравь родных вместе с БЖД»

Акция будет проходить с 1 по 10 мая

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Как сообщает пресс-центр БЖД, с 1 по 10 мая Белорусская железная дорога на вокзалах в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и Барановичах проведет акцию «Поздравь родных вместе с БЖД», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

При покупке билета в железнодорожных кассах желающие смогут получить открытку, изготовленную на основе работ участников тематического конкурса среди детей железнодорожников. Ее можно будет подписать прямо на железнодорожном вокзале и отправить своим близким и знакомым.