2020-04-27T17:54:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз

По мнению ученых, дата окончания эпидемии в Беларуси - 14 августа
Сергей Диндиков
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Скрин официального отчета Сингапурских аналитиковСкрин официального отчета Сингапурских аналитиков
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Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали существующие данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз. К 29 мая в мире будет выявлено 97% от общего числа зараженных. Полностью же ситуация нормализуется к декабрю 2020 года.

Учеными университета были проанализировали доступные данные статистики по количеству инфицированных COVID-19 в разных странах. Были составлены прогнозы - мировой и для каждой страны отдельно.

Что касается Беларуси, то, по их расчетам, пик выявляемости придется на 28 - 29 апреля, затем начнется спад. 97% всех случаев заражения будут выявлены к 3 июня, а к 15 июня таких случаев должно быть выявлено 99 процентов.

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Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз
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