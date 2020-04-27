Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз

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Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали существующие данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз. К 29 мая в мире будет выявлено 97% от общего числа зараженных. Полностью же ситуация нормализуется к декабрю 2020 года.

Учеными университета были проанализировали доступные данные статистики по количеству инфицированных COVID-19 в разных странах. Были составлены прогнозы - мировой и для каждой страны отдельно.

Что касается Беларуси, то, по их расчетам, пик выявляемости придется на 28 - 29 апреля, затем начнется спад. 97% всех случаев заражения будут выявлены к 3 июня, а к 15 июня таких случаев должно быть выявлено 99 процентов.