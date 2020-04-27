2020-04-27T18:58:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Студотряд матросов-спасателей Гомельского госуниверситета приступит к работе с началом купального сезона

Студотрядовцы-спасатели будут работать на всех городских пляжах и акваториях Гомеля
Сергей Диндиков
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Спасатели будут из числа студентовСпасатели будут из числа студентов
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Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза, студенческий сервисный отряд матросов-спасателей Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины приступит к дежурству в областном центре с началом купального сезона.

В университете также рассказали, что студотрядовцы-спасатели будут работать на всех городских пляжах и акваториях. "Отбор матросов-спасателей проводила Гомельская областная организация ОСВОД. Готовность нести службу выразили студенты факультета физической культуры ГГУ имени Ф. Скорины. Юноши уже прошли медицинскую комиссию. Сейчас занимаются специальной подготовкой, сдают зачеты и нормативы. С началом купального сезона отряд приступит к дежурству.

В прошлом году уже проводился, на тот момент, данный экспериментальный проект. Он полностью себя оправдал. «Благодаря стараниям студентов было спасено 12 жизней. Ректору университета Сергею Хахомову была передана грамота Белорусского республиканского общества спасания на водах за большой вклад в обеспечение безопасности людей на воде. В нынешнем сезоне работодатель увеличил количество рабочих мест для участников студотряда», - отметили в вузе.

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