Вечером 27 апреля в Минске будет ограничено движение

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В связи с тренировкой сводной роты почетного караула минчан ждет временное неудобство. С 21.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на участке пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей, автобусы и маршрутки пустят по альтернативным трассам, сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Вместе с тем внесены изменения в работу автобусов №29, 44, 136. Они поедут в прямом направлении по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской и далее по маршруту, с остановками «Нововиленская» и «Выставочный комплекс», в обратном направлении - по пр. Победителей, ул. Немиге, М. Богдановича, пр. Машерова, с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Ст. м. «Немига». Курс маршруток №1002-ТК и 1412-ТК составит со стороны пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленской, Орловской и далее по маршруту в обоих направлениях. Маршрутка №1107-ТК поедет со стороны пр. Победителей по ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Аналогичное ограничение и изменение движения транспорта будет действовать также 30 апреля 2020 года в период с 21.00 до 23.00.