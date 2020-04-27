Из-за пандемии COVID-19 впервые в Беларуси соревнования по толканию ядра состоятся в онлайн-режиме

Как отметили в федерации, соревнования будут представлять собой два баттла, в которых примут участие ведущие толкатели ядра Белоруссии в разных возрастных категориях.

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«Спортивный мир замер. Складывающаяся в мире ситуация, вызванная пандемией COVID-19, поставила на паузу не только все соревнования, но и тренировочный процесс во многих странах. У белорусских легкоатлетов есть возможность продолжать свою подготовку и, конечно, они ее не упускают, надеясь на благоприятный исход и с нетерпением ожидая старты. И зрители, и болельщики, и тренеры, и, конечно, сами спортсмены соскучились по турнирам, а мы рады объявить вам о том, что 30 апреля в 18.00 (совпадает с мск) вы все можете стать свидетелями первых в нашей стране официальных онлайн-соревнований по толканию ядра», - говорится в сообщении БФЛА.

У каждого из участников есть право на выполнение шести попыток, по итогам которых будет определен победитель в каждой из пар.

«Соревнования пройдут на местах тренировок наших легкоатлетов - в Витебске и Бресте. Каждый неравнодушный сможет подключиться к трансляции в режиме Live и наблюдать за ходом борьбы», - добавили в БФЛА.