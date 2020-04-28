Монастырь, который на Пасху посещал Лукашенко, закрыли на карантин

Заражение коронавирусом ни у одного из проживающих в монастыре не подтверждено

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Речь идет о мужском монастыре в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм.

Именно здесь неделей ранее Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу. Храм глава государства посещал вместе с сыном Николаем.

- Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответственно, закрыт и храм, расположенный на территории монастыря,— сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви иерей Игорь Васько.

По его словам, в монастыре сейчас живет 30 человек и ни у одного из них заражение коронавирусом не подтверждено.

По последним официальным данным, в Беларуси на 27 апреля зарегистрировано более 11 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус, умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией

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