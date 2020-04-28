Православные Беларуси отмечают Радуницу, но минздрав рекомендовал отказаться от посещения кладбищ

Изменить размер текста: A A

Традиционно в этот день или за несколько дней до него белорусы стремятся посетить кладбища, чтобы убрать их после зимы и вспомнить ушедших в мир иной родственников.

Между тем, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Минздрав рекомендовал белорусам перенести посещение могил на более позднее время, а также отказаться от посиделок с пожилыми родственниками.

Замминистра Елена Богдан подчеркнула, что у людей в возрасте уже есть хронические заболевания и подобное времяпровождение может привести к заражению коронавирусом, который ухудшит их и без того не самое крепкое здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Радуница у белорусов 150 лет назад: искусственные цветы на кладбища не несли, а могилы на двоих, сделанные впрок, считали дурной приметой

Накануне Радуницы поинтересовались у исследователя некрополей, чем предки заменяли искусственные цветы, когда на кладбищах появились столики со скамейками и откуда традиция ставить двойные памятники с портретом живого человека (подробнее).