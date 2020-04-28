2020-04-28T09:45:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные Беларуси отмечают Радуницу, но минздрав рекомендовал отказаться от посещения кладбищ

Во вторник, 28 апреля православные верующие отмечают Радуницу – день поминовения усопших
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Минздрав рекомендовал на Радуницу отказаться от посиделок с пожилыми родственникамиМинздрав рекомендовал на Радуницу отказаться от посиделок с пожилыми родственникамиФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Традиционно в этот день или за несколько дней до него белорусы стремятся посетить кладбища, чтобы убрать их после зимы и вспомнить ушедших в мир иной родственников.

Между тем, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Минздрав рекомендовал белорусам перенести посещение могил на более позднее время, а также отказаться от посиделок с пожилыми родственниками.

Замминистра Елена Богдан подчеркнула, что у людей в возрасте уже есть хронические заболевания и подобное времяпровождение может привести к заражению коронавирусом, который ухудшит их и без того не самое крепкое здоровье.

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