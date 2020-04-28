Удаленки недостаточно. Минобразования настаивает на личном присутствии учащихся во время экзаменов

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Об этом заявил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Касперович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, под личным участием может пониматься и удаленная форма аттестации, когда лицо ученика можно увидеть с помощью камеры, а его личность можно идентифицировать. Но удаленной формы, по мнению ведомства, в данном случае недостаточно

Сергей Касперович отметил, что сегодня Минобразования не видит технологической возможности воплотить такой способ аттестации в жизнь, а также гарантий того, что данный подход обеспечит качество образовательного процесса. Поэтому ведомство выступает за аттестацию учащихся в присутствии преподавателя или комиссии.

Начальник управления подчеркнул, что такое решение уже принято, а министерство сделает все, чтобы избежать большого скопления людей. Так, экзамены можно сдавать по расписанию, когда каждый ученик приходит к определенному времени. А сам экзамен можно проводить в аудитории большой площади. Реализацию такого способа аттестации уже начали обсуждать с учреждениями образования.

Сергей Касперович подчеркнул, что «говорить об удаленной аттестации, наверное, можно будет в каком-то будущем», и добавил, что школьники для сокращения количества контактов могут не ходить на уроки, но на аттестации должны быть лично.

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