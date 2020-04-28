Победила коронавирус и пневмонию. Заслуженную артистку Беларуси Надежду Микулич выписали из больницы

В стенах медучреждения с двусторонней пневмонией и коронавирусом она провела почти месяц

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О выписке певица сообщила в Facebook, где поблагодарила весь медперсонал за то, что они участвовали в выздоровлении.

- Жаль, что не увидела ни одного лица. Но даже через маски чувствовались улыбки и добродушие. Надеюсь встретиться с ними в концертном зале. Я приду к ним не с болью, а с песнями! До встречи, дорогие наши спасатели! Врачи, медсестры, санитарки! - написала она в Facebook.

67-летняя певица почувствовала себя плохо еще 23 марта. Неделю по назначению врача лечилась дома антибиотиками. Лечение не помогало - ей стало хуже, после чего подтвердилась двусторонняя пневмония с коронавирусом. Тогда ее отправили в больницу. Сначала во 2-ю больницу Минска, после подтверждения диагноза коронавирус перевезли в 6-ю клинику. У ее мужа коронавирус не подтвердился.

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