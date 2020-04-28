2020-04-28T13:03:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Победила коронавирус и пневмонию. Заслуженную артистку Беларуси Надежду Микулич выписали из больницы

В стенах медучреждения с двусторонней пневмонией и коронавирусом она провела почти месяц
Поделиться:
Надежда Микулич поблагодарила врачей за выздоровлениеНадежда Микулич поблагодарила врачей за выздоровлениеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

О выписке певица сообщила в Facebook, где поблагодарила весь медперсонал за то, что они участвовали в выздоровлении.

- Жаль, что не увидела ни одного лица. Но даже через маски чувствовались улыбки и добродушие. Надеюсь встретиться с ними в концертном зале. Я приду к ним не с болью, а с песнями! До встречи, дорогие наши спасатели! Врачи, медсестры, санитарки! - написала она в Facebook.

67-летняя певица почувствовала себя плохо еще 23 марта. Неделю по назначению врача лечилась дома антибиотиками. Лечение не помогало - ей стало хуже, после чего подтвердилась двусторонняя пневмония с коронавирусом. Тогда ее отправили в больницу. Сначала во 2-ю больницу Минска, после подтверждения диагноза коронавирус перевезли в 6-ю клинику. У ее мужа коронавирус не подтвердился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После отрицательного теста на коронавирус мужа Надежды Микулич усадили на карантин и стерегут с милицией

Заслуженная артистка Беларуси неделю с двусторонней пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирус в 6-й больнице Минска. Мужу планируют сделать повторный тест (подробнее)

«Коронавирус вылечила, а пневмонию - нет»: заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала о буднях в больнице и о лечении

Надежде Анатольевне сделали два теста на коронавирус - оба отрицательные (подробнее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды
Закрыть предприятия, не оказывающие основные услуги, и сократить поездки: координатор ООН в Беларуси заявила о необходимых мерах против коронавируса
Как будто тушили вулкан: Посмотрите, как в Гомеле горел строительный мусор
В Минобороны объяснили, почему отменили тренировку роты почетного караула
Американские медики назвали новые симптомы коронавируса
Победила коронавирус и пневмонию. Заслуженную артистку Беларуси Надежду Микулич выписали из больницы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2020 года: +919 случаев за сутки - рекордный прирост
По прогнозам синоптиков 2020 год может стать одним из самых жарких в истории
Удаленки недостаточно. Минобразования настаивает на личном присутствии учащихся во время экзаменов
Православные Беларуси отмечают Радуницу, но Минздрав рекомендовал отказаться от посещения кладбищ
Монастырь, который на Пасху посещал Лукашенко, закрыли на карантин
Из-за пандемии COVID-19 впервые в Беларуси соревнования по толканию ядра состоятся в онлайн-режиме
Вечером 27 апреля в Минске будет ограничено движение
Студотряд матросов-спасателей Гомельского госуниверситета приступит к работе с началом купального сезона
Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз
Белорусская железная дорога проведет акцию «Поздравь родных вместе с БЖД»