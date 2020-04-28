В Минобороны объяснили, почему отменили тренировку роты почетного караула

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Несмотря на пандемию коронавируса, подготовка парада Победы в Минске на 9 мая 2020 года продолжается. Напомним, в Москве аналогичный парад в Москве перенесли – решили не рисковать.

В Минске основные репетиции проходят в трех разных местах. Тренировки с участием военной техники проходят на территории аэродрома МЧС в Липках - это в нескольких километрах от МКАДа. Колонна техники тренируется там уже несколько недель. По вторникам, рано утром, колонна выезжает из Уручья и Колодищей, и по внешнему кольцу МКАДа проезжает к Липкам. Обратно техника уезжает по четвергам - в вечернее время.

Пешие расчеты тренируются на территории Военной комендатуры в Уручье. Там же тренируется и рота почетного караула. Но кроме таких тренировок у роты запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой». Шесть тренировок успешно состоялись, а седьмую неожиданно отменили. По сети поползли слухи: тренировку отменили, потому в роте почетного караула обнаружился коронавирус. Другие и вовсе считают, что власти отказались от дальнейшей подготовки к проведению парада. Мы узнали в Министерстве обороны, что происходит на самом деле.

- Подготовка к параду — живой процесс. Иногда есть необходимость в резервных тренировках, иногда нет. Когда тренировки планировались, еще не был объявлен график выходных в стране, - констатировал официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. - В связи с выходными резервный день для тренировки роты почетного караула не использовали. Следующая репетиция запланирована на четверг 30 апреля.

5 и 7 мая пройдут две генеральных репетиции - с военной техникой и всеми парадными расчетами. На вторую из них приедут россияне - привезут два расчета «Искандеров» и новых БТРов, которые примут участие в параде.

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