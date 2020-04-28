Как будто тушили вулкан: Посмотрите, как в Гомеле горел строительный мусор
Серьезное возгорание произошло в областном центре в понедельник, 27 апреля. В Гомеле на улице Объездная загорелась площадка строительного мусора местной организации. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Огнем занялся строительный мусор, которого на участке были настоящие горы. Организация, где произошла ЧС, занимается сносом и разборкой ветхих зданий и сооружений (ручным и механизированным способом), затем они на своих площадях перерабатывают эти отходы.
О пожаре в МЧС стало известно около 05.14 часов, спустя три минуты после сообщения на месте уже было первое подразделение.
От горевшей древесины могли загореться кучи битума и опилки, спасатели это предотвратили. Фото: МЧС.
– К моменту прибытия первой бригады на площадке открытым пламенем горели штабеля древесины – примерно на 600 квадратных метрах. Возникла реальная угроза, что огонь распространиться на соседние здания, вокруг располагались кучи битума и опилки, которые тоже могли загореться. На момент пожара отходы древесины складировались на двух гектарах, высота достигала 15 метров, – пояснили в пресс-службе.
Спасатели оценили обстановку и вызвали подмогу. На пожар выехала дополнительная техника, подняли личный состав городского и районного отделов МЧС Гомеля. Также из областного гарнизона спасателей на пожар прибыл мобильный пункт. Кроме того, в ликвидации возгорания задействовали даже пожарный поезд БелЖД.
Пожарные считают, что это был или поджог, или неаккуратное обращение с огнем. Фото: МЧС.
– В итоге огонь уничтожил древесные отходы на 600 квадратных метрах, распространения огня спасателям удалось не допустить. Пока причина пожара еще не установлена. Среди приоритетных версий: поджог либо неосторожное обращение с огнем, – прокомментировали в МЧС.
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