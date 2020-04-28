2020-04-28T15:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Закрыть предприятия, не оказывающие основные услуги, и сократить поездки: координатор ООН в Беларуси заявила о необходимых мерах против коронавируса

«Число заболевших коронавирусом растет с геометрической прогрессией – настало время жестких мер»: заявила представитель ООН в своем видеообращении [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Постоянный координатор ООН Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео.Постоянный координатор ООН Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео.
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Во вторник, 28 апреля, Минздрав Беларуси сообщил о 919 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 12 200 человек.

В этот же день постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий выступила с видеообращением, в котором назвала ситуацию в Беларуси «эволюцией вспышки инфекции COVID-19». В своем выступлении она отметила, что правительство Беларуси и международные партнеры республики принимают активные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако несмотря на это по официальным данным коронавирус распространяется с геометрической прогрессией, а передача и распространение – устойчивые и локальные.

– В воскресенье, 26 апреля, Минздрав Беларуси подтвердил свыше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 в Беларуси (Прим.: более 12,2 тысячи на 28 апреля). В то время как на 26 марта было зарегистрировано только 86 случаев – прирост инфицированных растет в геометрической прогрессии, – объяснила Казана-Вишневецкий.

И предложила незамедлительно и масштабно принять в Беларуси меры для ужесточения физического дистанцирования граждан, на основании рекомендаций ВОЗ.

– В ВОЗ рекомендуют физическое дистанцирование и перенос массовых мероприятияй. Также внедрение возможности дистанционной работы и дистанционного обучения (во всех учреждениях образования), приостановку работы всех предприятий, не оказывающих основные услуги (например, кафе, ресторанов, торговых центров и так далее). А также сокращение несущественных передвижений (поездок за город, в деревни и на дачи) особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, – напомнила представитель организации.

Ужесточенные меры в масштабах всего общества, по мнению Казана-Вишневецкий, помогут предотвратить и замедлить распространение вируса. А появившееся время, медучреждения используют на подготовку ресурсов.

– Для всех нас картина ясна – COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. Может быть, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы остановить COVID-19, – резюмировала координатор ООН.

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