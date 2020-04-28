2020-04-28T15:47:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды

А через день тракторист в поле увидел артснаряд и вызвал милицию
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Тракторист в поле увидел снаряд, а саперы нашли еще боеприпасы. Фото: УВД Брестского облисполкома.Тракторист в поле увидел снаряд, а саперы нашли еще боеприпасы. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

Оба ЧП с боеприпасами произошли на днях в Барановичском районе. Подробности происшествий сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Так 27 апреля стало известно об опасной находке в деревне Перховичи, что в Барановичском районе.

– Лесник обходил закрепленные территории и недалеко от деревни увидел на земле две металлические «болванки», похожие на снаряды. Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404, определили, что находки – 75-миллиметровые немецкие снаряды времен ВОВ. Других боеприпасов на участке не обнаружили, – пояснили в пресс-службе.

Лесник увидел снаряд на земле недалеко от деревни. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Лесник увидел снаряд на земле недалеко от деревни. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Спустя сутки еще одно похожее ЧП произошло в регионе. На этот раз снаряды нашел механизатор местного агропредприятия. В деревне Вызорок тракторист на поле собирал камни и увидел похожий на снаряд предмет.

– Мужчина вызвал милицию, приехали саперы и кроме найденного трактористом боеприпаса – 76-миллиметрового артснаряда со времен Второй мировой войны, нашли целый арсенал. Всего: четыре 76-миллиметровых артснаряда, более мощный 105-миллиметровый артиллерийский снаряд и еще один взрыватель от артснаряда, – уточнили в УВД.

Находки уничтожили на полигоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусский солдат выжил, после того как в его блиндаж попал немецкий снаряд.

«Комсомолка» публикует рассказы о войне (подробности).

В Полоцком районе лесник и тракторист неожиданно нашли снаряды.

Опасные находки изъяли и уничтожили саперы (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды
Закрыть предприятия, не оказывающие основные услуги, и сократить поездки: координатор ООН в Беларуси заявила о необходимых мерах против коронавируса
Как будто тушили вулкан: Посмотрите, как в Гомеле горел строительный мусор
В Минобороны объяснили, почему отменили тренировку роты почетного караула
Американские медики назвали новые симптомы коронавируса
Победила коронавирус и пневмонию. Заслуженную артистку Беларуси Надежду Микулич выписали из больницы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2020 года: +919 случаев за сутки - рекордный прирост
По прогнозам синоптиков 2020 год может стать одним из самых жарких в истории
Удаленки недостаточно. Минобразования настаивает на личном присутствии учащихся во время экзаменов
Православные Беларуси отмечают Радуницу, но Минздрав рекомендовал отказаться от посещения кладбищ
Монастырь, который на Пасху посещал Лукашенко, закрыли на карантин
Из-за пандемии COVID-19 впервые в Беларуси соревнования по толканию ядра состоятся в онлайн-режиме
Вечером 27 апреля в Минске будет ограничено движение
Студотряд матросов-спасателей Гомельского госуниверситета приступит к работе с началом купального сезона
Аналитики Сингапурского университета технологии и дизайна проанализировали данные статистики по инфицированным COVID-19 в разных странах и составили прогноз
Белорусская железная дорога проведет акцию «Поздравь родных вместе с БЖД»