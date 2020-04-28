В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды

Тракторист в поле увидел снаряд, а саперы нашли еще боеприпасы. Фото: УВД Брестского облисполкома.

А через день тракторист в поле увидел артснаряд и вызвал милицию

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Оба ЧП с боеприпасами произошли на днях в Барановичском районе. Подробности происшествий сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Так 27 апреля стало известно об опасной находке в деревне Перховичи, что в Барановичском районе.

– Лесник обходил закрепленные территории и недалеко от деревни увидел на земле две металлические «болванки», похожие на снаряды. Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404, определили, что находки – 75-миллиметровые немецкие снаряды времен ВОВ. Других боеприпасов на участке не обнаружили, – пояснили в пресс-службе.

Лесник увидел снаряд на земле недалеко от деревни. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Спустя сутки еще одно похожее ЧП произошло в регионе. На этот раз снаряды нашел механизатор местного агропредприятия. В деревне Вызорок тракторист на поле собирал камни и увидел похожий на снаряд предмет.

– Мужчина вызвал милицию, приехали саперы и кроме найденного трактористом боеприпаса – 76-миллиметрового артснаряда со времен Второй мировой войны, нашли целый арсенал. Всего: четыре 76-миллиметровых артснаряда, более мощный 105-миллиметровый артиллерийский снаряд и еще один взрыватель от артснаряда, – уточнили в УВД.

Находки уничтожили на полигоне.

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