В Барановичском районе лесник обходил территорию и нашел немецкие снаряды
Оба ЧП с боеприпасами произошли на днях в Барановичском районе. Подробности происшествий сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.
Так 27 апреля стало известно об опасной находке в деревне Перховичи, что в Барановичском районе.
– Лесник обходил закрепленные территории и недалеко от деревни увидел на земле две металлические «болванки», похожие на снаряды. Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404, определили, что находки – 75-миллиметровые немецкие снаряды времен ВОВ. Других боеприпасов на участке не обнаружили, – пояснили в пресс-службе.
Лесник увидел снаряд на земле недалеко от деревни. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Спустя сутки еще одно похожее ЧП произошло в регионе. На этот раз снаряды нашел механизатор местного агропредприятия. В деревне Вызорок тракторист на поле собирал камни и увидел похожий на снаряд предмет.
– Мужчина вызвал милицию, приехали саперы и кроме найденного трактористом боеприпаса – 76-миллиметрового артснаряда со времен Второй мировой войны, нашли целый арсенал. Всего: четыре 76-миллиметровых артснаряда, более мощный 105-миллиметровый артиллерийский снаряд и еще один взрыватель от артснаряда, – уточнили в УВД.
Находки уничтожили на полигоне.
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