2020-04-28T18:05:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Чечерском районе горела BMW с 4 людьми

К счастью, пассажиры и водитель успели покинуть салон
Надежда БУТОВИЧ
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"БМВ" загорелась во время движения. Фото: "ЧП Гомель"."БМВ" загорелась во время движения. Фото: "ЧП Гомель".
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Гомельщине в минувшее воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщили в группе «ЧП Гомель» в ВКонтакте.

Как сообщили очевидцы, легковая машина горела в Чечерском районе. Днем, примерно в 16.35, водитель и трое пассажиров двигались по трассе на БМВ. И недалеко от поворота к поселку Ковалев Рог машина вдруг задымилась. На фото, которое опубликовали в группе, видно, что иномарка горела открытым пламенем, источник возгорания - под капотом.

Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: "ЧП Гомель".

Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: "ЧП Гомель".

Все четверо, которые находились в горевшей машине, успели самостоятельно выбраться и отделались легким испугом. Пожар ликвидировали спасатели - на место ЧС выезжали две автоцистерны, работали сотрудники Госавтоинспекции.

Проводится проверка.

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