В Чечерском районе горела BMW с 4 людьми
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Гомельщине в минувшее воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщили в группе «ЧП Гомель» в ВКонтакте.
Как сообщили очевидцы, легковая машина горела в Чечерском районе. Днем, примерно в 16.35, водитель и трое пассажиров двигались по трассе на БМВ. И недалеко от поворота к поселку Ковалев Рог машина вдруг задымилась. На фото, которое опубликовали в группе, видно, что иномарка горела открытым пламенем, источник возгорания - под капотом.
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: "ЧП Гомель".
Все четверо, которые находились в горевшей машине, успели самостоятельно выбраться и отделались легким испугом. Пожар ликвидировали спасатели - на место ЧС выезжали две автоцистерны, работали сотрудники Госавтоинспекции.
Проводится проверка.
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