2020-04-28T18:07:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Пентагон подтвердил подлинность украденного с сервера видео с НЛО

Минобороны США разместило в общий доступ три ролика с неопознанными объектами в небе
Надежда БУТОВИЧ
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Военные засняли неопознанные объекты в небе. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео ABS News.Военные засняли неопознанные объекты в небе. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео ABS News.
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В Пентагоне приняли решение рассекретить ранее уже просочившиеся в интернет видеоролики с НЛО, сообщает ABS News.

Кадры с неопознанными объектами были сняты в 2004 и 2015 годах, а спустя некоторое время были украдены с серверов. В апреле 2020 года Министерство обороны США приняло решение об официальном опубликовании роликов в интернете. Ведь ранее было много споров о том, являются ли видео подлинными. И сейчас ведомство обнародовало кадры, чтобы подтвердить их подлинность и не множить домыслы.

- Мы публикуем сверхсекретные видео для того, чтобы прояснить любые заблуждения общественности относительно того, являются ли реальными кадры, ранее появившиеся в сети. Несмотря на прошедшее время, воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, по-прежнему характеризуются нами как «неопознанные», - пояснил ресурсу представитель Пентагона.

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