Пентагон подтвердил подлинность украденного с сервера видео с НЛО
В Пентагоне приняли решение рассекретить ранее уже просочившиеся в интернет видеоролики с НЛО, сообщает ABS News.
Кадры с неопознанными объектами были сняты в 2004 и 2015 годах, а спустя некоторое время были украдены с серверов. В апреле 2020 года Министерство обороны США приняло решение об официальном опубликовании роликов в интернете. Ведь ранее было много споров о том, являются ли видео подлинными. И сейчас ведомство обнародовало кадры, чтобы подтвердить их подлинность и не множить домыслы.
- Мы публикуем сверхсекретные видео для того, чтобы прояснить любые заблуждения общественности относительно того, являются ли реальными кадры, ранее появившиеся в сети. Несмотря на прошедшее время, воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, по-прежнему характеризуются нами как «неопознанные», - пояснил ресурсу представитель Пентагона.
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