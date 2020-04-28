2020-04-28T18:12:29+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Россия готовится смягчать карантин, названы последние сроки подготовки концепции

А Беларуси, наоборот, советуют ужесточать противовирусные мероприятия
Надежда БУТОВИЧ
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В правительстве России готовят варианты снятия ограничения из-за коронавируса. Фото: ua-rating.com.В правительстве России готовят варианты снятия ограничения из-за коронавируса. Фото: ua-rating.com.
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Во вторник, 28 апреля, в пресс-службе российского правительства сообщили о крайних сроках, по истечении которых ведомства должны будут подготовить концепции, смягчающие или полностью снимающие карантинные условия в стране. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса говорил Михаил Мишустин, председатель правительства России.

Так, до среды, 29 апреля, Роспотребнадзор должен завершить подготовку концепции смягчения ограничений - «в условиях завершения пандемии коронавирусной инфекции». А Минздраву вместе с Роспотребнадзором до 30 апреля довести до субъектов хозяйствования, находящихся в зоне риска распространения коронавируса, нормативы о коечном фонде (для лечения больных с пневмонией и коронавирусом) и предоставить расчеты их увеличения. Причем нормативы должны применяться с повышающим коэффициентом для городов-миллионников и субъектов в составе ЦФО.

Кроме того, в Минздраве России уже до 29 апреля должны предоставить четкие «инструкции» для критериев, при которых пациентов с коронавирусом будут переводить с лечения в стационарах на амбулаторное или на стационары, но уже не перепрофилированные под COVID-19.

- По мере изменения обстановки к лучшему необходимо рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей. Это поручено решить Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения, - заявил Мишустин на заседании, которое транслировал РБК.

Тем временем представитель ООН в Беларуси заявила в видеообращении о росте инфицирования коронавирусом в стране в геометрической прогрессии и резюмировала необходимость ужесточения принимаемых мер согласно рекомендациям ВОЗ.

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