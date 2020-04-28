В Могилеве женщина уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку

Могилевчанка украла деньги из магазина, где раньше работала. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Жительница Могилева ограбила родной магазин после увольнения, сообщили в пресс-службе УВД Могоблисполкома.

На днях в милицию областного центра обратились сотрудники одного из продмагов на улице Строителей. Администрация торгового объекта заявила о крупной пропаже - украденных без малого 3590 белорусских рублях.

- В ходе следствия выяснилось, что к краже причастна 37-летняя могилевчанка, бывшая работница магазина. Женщина уже работала заведующей в другой торговой точке, а на старую работу пришла якобы забрать личные вещи. Забирая свое имущество, прихватила и дневную выручку, которая хранилась в известном ей месте. Причем коллеги женщины даже и не подумали, что она может совершить преступление, спокойно оставили ее одну в кабинете администрации, - рассказали в пресс-службе.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело, материалы отправлены в СК на правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске задержали мужчину, который украл одежду из спортивного магазина.

С украденным добром вор сразу пошел на рынок (подробности).

Пенсионер лишился всех сбережений, как только родственнички увидели, сколько у него денег.

Кража произошла в Каменецком районе (подробности).

Иностранец в Минске лишился $500 долларов после общения с девушкой на дискотеке.

Девушка ушла с деньгами из гостиничного номера нового знакомого (подробности).