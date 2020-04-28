2020-04-28T18:15:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве женщина уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку

Злоумышленницу нашли и возбудили уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Могилевчанка украла деньги из магазина, где раньше работала.Могилевчанка украла деньги из магазина, где раньше работала.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Жительница Могилева ограбила родной магазин после увольнения, сообщили в пресс-службе УВД Могоблисполкома.

На днях в милицию областного центра обратились сотрудники одного из продмагов на улице Строителей. Администрация торгового объекта заявила о крупной пропаже - украденных без малого 3590 белорусских рублях.

- В ходе следствия выяснилось, что к краже причастна 37-летняя могилевчанка, бывшая работница магазина. Женщина уже работала заведующей в другой торговой точке, а на старую работу пришла якобы забрать личные вещи. Забирая свое имущество, прихватила и дневную выручку, которая хранилась в известном ей месте. Причем коллеги женщины даже и не подумали, что она может совершить преступление, спокойно оставили ее одну в кабинете администрации, - рассказали в пресс-службе.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело, материалы отправлены в СК на правовую оценку.

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