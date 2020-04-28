Бабушка заставила? В Пинске интернет-мемом стал школьник в противогазе

Изменить размер текста: A A

На днях в Писке соцсети облетело забавное фото, сообщает media-polesye.by. На остановке общественного транспорта горожане заметили мальчика в противогазе. Фото быстро облетело интернет, но тут дошло до споров: забавное ли это фото или смешного мало?

Начнем сначала. Что мы видим на фото: мальчик лет 10-11 с рюкзаком за спиной, зонтиком в руке, в противогазе и капюшоне ждет свой автобус. Необычного юного пассажира пинчане заметили на остановке «Площадь Кирова». Очевидно, что ребенок едет или в школу, или со школы. И очень хорошо, если на уроках он мог свободно дышать.

В социальных сетях очень немногие похвалили мальчика, мол, молодец заботится о том, чтобы не принести заразу домой. Но большинство все же воспринимают поступок ребенка как крайнюю меру по обеспечению собственной безопасности. Хотя, скорее всего, что на такую защитную меру его все-таки побудили взрослые: родители или бабушки с дедушкой.

Что говорят врачи?

Еще в начале апреля белорусский инфекционист категорично заявил «Комсомолке», что исходя из ситуации из-за пандемии коронавируса, в Беларуси носить защитные маски в общественных местах следует уже всем без исключения.

А вот маски в школах, по заявлению Минобразования, не являются обязательной мерой, но несут рекомендательный характер.

Напомним, сейчас из-за коронавируса в Беларуси не все дети ходят в школы, часть учеников по заявлению родителей остались дома, желая получить знания дистанционно. В Минобразования же считают – удаленки недостаточно.

А что вы думаете о мальчике в противогазе?

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко объявил 1 мая учебным днем в школах.

Ученики будут наверстывать длинные из-за коронавируса весенние каникунлы (подробности).

В Японии нарасхват защитные маски из белорусских льняных тканей.

Многоразовые изделия сами по себе антибактериальные, благодаря природным свойства льна (подробности).