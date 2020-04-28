2020-04-28T19:17:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая, но уже с 12 числа начнет смягчать карантин

Президент России провел видеосовещание по коронавирусу с регионами
Надежда БУТОВИЧ
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Владимир Путин провел видеосовещание с регионами. Фото: kremlin.ru.Владимир Путин провел видеосовещание с регионами. Фото: kremlin.ru.
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Во вторник, 28 апреля, во время видео-конференции с руководителями всех российских регионов Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщив о том, что в РФ удалось нарастить «запас прочности системы здравоохранения» – развернуто 116 тысяч спецкоек для лечения больных COVID-19, Путин подчеркнул важность того, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. При этом в России готовятся к любому сценарию, предполагая, что даже резерва в дальнейшем может быть недостаточно.

Всю систему Минздрава президент РФ призвал работать, как единый механизм. Подчеркнув что, несмотря на пандемию, больные сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими острыми и хроническими заболеваниями должны получать в полной мере необходимую медпомощь. И пообещал, что неофициальный день создания скорой помощи – 28 апреля станет в России профессиональным праздником.

Путин сообщил, что в России ситуация еще остается сложной. Фото: стоп-кадр | видео kremlin.ru.

Путин сообщил, что в России ситуация еще остается сложной. Фото: стоп-кадр | видео kremlin.ru.

В целом российский лидер резюмировал, что в стране удалось «затормозить распространение эпидемии».

– Ежедневное число выявления новых случаев заболевания относительно стабильно. Однако это не должно успокаивать, поскольку ситуация остается очень сложной. Пик еще не пройден, самый напряженный этап борьбы еще впереди, – констатировал Владимир Путин.

Но так как впереди россиян ждет еще череда майских праздников решено продлить в России период карантина до 11 мая включительно (Прим.: действующий в стране-соседке с 30 марта 2020 года), сделав 6, 7 и 8 мая так же нерабочими днями с сохранением зарплаты.

При этом с 12 мая начнут применяться «шаги поэтапного выхода» из пандемии. При этом рекомендации по выходу регионы получат за неделю – до 5 мая для возможности подготовки к новым условиям.

В России готовятся смягчить карантинные меры и поддержать экономику. Фото: kremlin.ru.

В России готовятся смягчить карантинные меры и поддержать экономику. Фото: kremlin.ru.

Также правительству Владимир Путин поручил подготовить «очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан», а также начать подготовку масштабного плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов населения, а также росту экономики.

Напомним, на 27 апреля в России было выявлено 6198 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, общее число достигло 93 тысячи 558 инфицированных. За весь период от коронавируса в России умерли 867 человек.

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