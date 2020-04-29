Дожди и до +24°C! Прогноз погоды на среду, 29 апреля

Теплее всего будет в Бресте и в Гомеле Фото: Павел МАРТИНЧИК

Берите с собой зонты: осадки пройдут на большей части страны

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Похоже, весна наконец-то вступает в свои права. В среду, 29 апреля, температура воздуха в районах Беларуси составит от 11 до 24 градусов тепла. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, по югу страны прогремят грозы. Ветер переменный, 4 - 9 м/с.

По данным Белгидромета, теплее всего будет в Бресте и в Гомеле: (+22...+24°C). В обоих областных центрах прогнозируются осадки и грозы.

В Минске будет облачно с прояснениями, вероятность осадков - 60 - 70%. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.

В Гродно ожидается +11...+13°C. Вероятность осадков - 75 - 85%.

В Могилеве столбик термометра покажет +17...+19 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

В Витебске будет относительно прохладно: +11...+13°C. Зато это единственный из областных центров, где не будет дождя: вероятность осадков - всего 5 - 10%.