2020-04-29T09:43:37+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ: ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует незамедлительных мер

К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Визит экспертов ВОЗ в Беларусь длился с 8 по 11 апреляВизит экспертов ВОЗ в Беларусь длился с 8 по 11 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 28 апреля, к белорусам обратилась постоянный координатор ООН в РБ Иоанна Казана-Вишневецкая. Она отметила, что в республике, несмотря на усилия властей, происходит «эволюция вспышки COVID-19». Представитель ООН призвала закрыть предприятия, не оказывающие необходимых услуг, а людей - оставаться дома.

К выводу, что ситуация в Беларуси вызывает беспокойство, пришли и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Напомним, миссия ВОЗ пребывала в Беларуси с 8 по 11 апреля. В отчете по проведению экспертной оценки ситуации с COVID-2019 говорится:

«Вспышка COVID-19 в Беларуси перешла в фазу контактной передачи на уровне сообщества. Это поворотный момент для Беларуси в ее ответных действиях, и поэтому требуется незамедлительное осуществление дополнительных мер, в частности мер по физическому дистанцированию».

Также ВОЗ подтвердила свою поддержку Беларуси и сообщила о готовности поддержать усиление нынешних ответных мер и оказать помощь для разработки и реализации мер по противодействию пандемии.

Напомним, 28 февраля стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Беларуси. COVID-19 выявили у студента БНТУ, прибывшего из Ирана. Через два месяца, 28 апреля, Минздрав Беларуси сообщил, что коронавирус подтвержден у 12 208 человек.

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