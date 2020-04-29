2020-04-29T10:31:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минобразования решают, как будут выставлять оценки в школах

И нужно ли ставить энки ученикам, которые не приходят на уроки, но выполняют задания?
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В ближайшее время школы получат рекомендации относительно выставления оценокВ ближайшее время школы получат рекомендации относительно выставления оценокФото: Павел МАРТИНЧИК
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Организация учебного процесса в условиях пандемии - дело не одного дня. Ранее «Комсомолка» писала, что школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей. И о том, что педагоги не обязаны выполнять двойную нагрузку и проводить дистанционные уроки для школьников, оставшихся дома.

Сегодня школы по-разному трактуют понятие «дистанционное обучение». Одни считают, что оценивать знания детей нужно по выполненным заданиям, а другим необходимо физическое присутствие ребенка на уроке. Рекомендации о том, как именно будут выставлять оценки школьникам, будут направлены в учреждения среднего образования в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович в эфире телеканала СТВ.

- Есть индивидуальные планы. Равно как и есть на уровне профобразования понятие индивидуального графика образовательного процесса. Что касается общего среднего образования, то здесь, действительно, необходимы рекомендации для учреждений общего среднего образования, они будут направлены в самое что ни на есть ближайшее время.

Как будут выставлять оценки?

Тему дистанционного обучения в школах затронул директор образовательного центра Александр Луцевич. По его словам, сейчас с этим есть вопросы, но некоторые школы и учителя работают над ними. Также специалист рассказал, что обсуждается вопрос, нужно ли ставить н в журнал, если ученик отсутствует на уроке, но все же выполняет задания. Ведь если школьник что-то делает, значит, можно ставить оценку. Однако есть мнение, что нельзя ставить оценки, потому что «его нет как такового, физически».

Чтобы решить эту проблему, нужно определиться: можно ли применять методы дистанционного обучения и выставлять оценки, или же это индивидуальный план, подразумевающий выполнение заданий дома и последующую аттестацию по всем предметам.

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