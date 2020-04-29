2020-04-29T11:20:42+03:00
Общество
КП Беларусь

С 1 мая в Беларуси увеличивается минимальный потребительский бюджет и социальные выплаты

Новые размеры будут действовать до 31 июля
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Новые размеры выплат будут действовать до 31 июляНовые размеры выплат будут действовать до 31 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Минимальный потребительский бюджет - это расходы на покупку товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей человека. В него входит приобретение продуктов питания, одежды, белья, обуви, оплата ЖКУ, бытовых услуг, транспорта, связи и прочие расходы. Об этом сообщает БелТА.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщают, что среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек составит 406,04 руб.

Молодой семьи из трех человек - 437,84 руб.

Трудоспособного населения - 513,77 руб.

Пенсионеров - 398,4 руб.

Детей в возрасте до 3 лет - 340,01 руб.

Детей в возрасте от 3 до 6 лет - 434,64 руб.

Детей в возрасте от 6 до 18 лет - 441,79 руб.

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