2020-04-29T12:17:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус

Мужчина нуждался в переливании плазмы с антителами к COVID-19
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Священник Геннадий Бутько служил в Свято-Петро-Павловском соборе Минска. Фото: sppsobor.bСвященник Геннадий Бутько служил в Свято-Петро-Павловском соборе Минска. Фото: sppsobor.b
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- Скончался иерей Геннадий Бутько, - написал на своей странице в Фейсбуке председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин. На сайте БПЦ сообщается, что священник скончался после тяжелого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Напомним, священник Свято-Петро-Павловского собора Геннадий Бутько с 14 апреля находился на ИВЛ в искусственной коме в 6-й больнице Минска. Он нуждался в переливании плазмы с антителами к коронавирусу.

Геннадию Бутько было 56 лет, у него четверо детей. О нем отзываются как об очень скромном и аскетичном человеке, который был готов выслушать и помочь духовным советом.

- Когда-то он был пятидесятником, потом перешел в православие, - написал о нем на своей странице в Фейсбуке зампредседателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Евгений Громыко. - Служил в том числе и белорусскоязычные службы, проповедовал на белорусском языке. Думаю, что собор в лице отца Геннадия потерял одного из лучших своих клириков. Царство небесное! Вечная память иерею Геннадию!

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Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус
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