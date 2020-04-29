Литва попросила у США поддержки в позиции с БелАЭС

А также выразила беспокойство насчет недостаточных усилий Беларуси в борьбе с коронавирусом

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Ранее «Комсомолка» писала, что власти Литвы недовольны строительством белорусской АЭС в Островце. В среду, 29 апреля, стало известно, что Вильнюс попросил поддержки у США в вопросе с БелАЭС. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Запад».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время беседы с госсекретарем США Стивеном Биганом попросил поддержать позицию Вильнюса и подчеркнул, что проект строительства и запуска БелАЭС не соответствует экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики. Также он отметил необходимость реализовать рекомендации Евросоюза по поводу стрессовых тестов еще до запуска атомной электростанции в Островце.

Линас Линкявичюс считает, что строительство БелАЭС противоречит экономической логике. На Беларусь налагается огромный экономический груз и усиливается зависимость от России. А противодействие запуску проекта поспособствует укреплению экономики и суверенитета РБ. Кроме того, литовский дипломат отметил, что «страны Запада заинтересованы в политически, экономически и энергетически независимой Беларуси».

Также в ходе разговора зашла речь о пандемии коронавируса. Глава литовского МИДа выразил беспокойство из-за недостаточных усилий Минска в борьбе с ней и давления России на стратегические экономические сферы.

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